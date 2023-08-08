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Büyük gün bugün

Bordo-mavili yönetim, yaptığı tarihi anlaşmayla stat isim sponsorluk anlaşmasını bugün duyuracak. Kulüp bu anlaşmadan kasasına yılda 300 milyon TL koyacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Büyük gün bugün
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stat sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Stadyum isim sponsorluk anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu anlaşmadan 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Bu rakam bir rekor olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Bu büyük anlaşmanın detayları bugün resmen duyurulacak. Paranın tamamını kulübün geçmiş döneme ait borçlarının özellikle de Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya ait borçların kapatılmasında kullanacak olan bordo-mavili yönetim, Türk futbol tarihinin de en önemli anlaşmalarından birisine imza attı.
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