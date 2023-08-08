Büyük gün bugün

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stat sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Stadyum isim sponsorluk anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu anlaşmadan 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Bu rakam bir rekor olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Bu büyük anlaşmanın detayları bugün resmen duyurulacak. Paranın tamamını kulübün geçmiş döneme ait borçlarının özellikle de Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya ait borçların kapatılmasında kullanacak olan bordo-mavili yönetim, Türk futbol tarihinin de en önemli anlaşmalarından birisine imza attı.