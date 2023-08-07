Yetenek avcısı hoca

A Takım'ın Trabzon ve Slovenya'daki kampında genç oyunculara şans veren ve yakından izleyen Bjelica, geçmişte Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Osijek gibi çalıştırdığı takımlardaki yetenek avcılığıyla biliniyor. Bir yandan A takımı yeni sezona hazırlayan Hırvat teknik adam, Trabzonspor yönetim kurulunun altyapıdan oyuncu yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.
A Takım'ın Trabzon ve Slovenya'daki kampında genç oyunculara şans veren ve yakından izleyen Bjelica, geçmişte Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Osijek gibi çalıştırdığı takımlardaki yetenek avcılığıyla biliniyor. Bir yandan A takımı yeni sezona hazırlayan Hırvat teknik adam, Trabzonspor yönetim kurulunun altyapıdan oyuncu yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.