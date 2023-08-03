Haberler Trabzonspor 20 şampiyonluk talebi

20 şampiyonluk talebi

"Mahalli liglerde İdmanocağı ve İdmangücü’nün 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Komisyona başvurumuzu yaptık”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
20 şampiyonluk talebi

Trabzonspor'un 56'ncı kuruluş yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla taraftarlar katıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Başkan Doğan, Fenerbahçe'nin talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesine dair komisyon kurmasına değindi.

1 KULÜBE ÖZEL OLMAMALI

Başkan Doğan, "Bizler bu komisyona dair itirazlarımızı gündeme getirdik. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise belirtilen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Haliyle bütün belgelerimizi hazırlayarak komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik. Süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini, sadece bir kulüp özelinde komisyon oluşturmanın adaletli olmayacağını da ilgili yerlere ilettik" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından tören, aile fotoğrafının çekimiyle tamamlandı.

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