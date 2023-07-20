TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Belaili bombası! İşte yapılan teklif

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Youcef Belaili transferini bitirmek için çok yoğun bir mesai harcıyor.

Karadeniz ekibi, Fransız ekibi Ajaccio ile biten sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılan oyuncuya yıllık 900 bin euro garanti ücret teklif etti. Suudi Arabistan basını ise bu teklifi değerlendirmeye alan 31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusunun, olumlu yanıt vereceğini iddia etti.

Haberin detayında, Trabzonspor'un bu teklifi artırabileceği vurgulanarak, "Fransa Ligi'nden ayrılan Beaili, büyük ihtimalle Türkiye'ye yönelecek." ifadelerine yer verildi.

YOUCEF BELAILI KİMDİR?

Ajaccio'dan ayrılan Youcef Belaili, 14 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 75 kilo olan Youcef Belaili, sağ ayağını kullanmaktadır. Ajaccio formasıyla 17 maçta forma giyen Cezayirli, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.