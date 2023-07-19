Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Tonio Teklic'e kanca!

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor'da orta saha takviyesi için harekete geçildi. Bordo mavililer, 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i transfer etmek üzere.

NK Varazdin kulübünde geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan 23 yaşındaki oyuncu 9 gol katkısı sağladı.

1.5 milyon euro güncel piyasa değeri olan Teklic'in kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TONIO TEKLIC KİMDİR?

Tonio Teklic 9 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur.

1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyruklu oyuncu sol ayağını kullanmaktadır.