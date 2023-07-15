Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, Slovenya Kampı'na büyük önem veriyor. Geçen sezon takımı hedefsiz şekilde devralan Hırvat hoca istediği oyunu anlatmaya çalışmıştı. Ancak hangi oyuncularla devam edileceği dahi belli değilken işi bir hayli zordu. Bu sebeple deneyimli çalıştırıcı Kranj'da işi sıkı tutuyor. Daha önce "1-0 kazanmaktansa 5-4 kazanmayı tercih ederim" diyen Bjelica bu felsefesini öğrencilerine de ezberletmeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı "Hızlı oyun, hızlı sonuç" felsefesiyle sahada olacak. Bunun için tüm takıma seslendi. Orta saha ve hücum oyuncularından hızlı olmalarını istedi. Kanatların da devreye girmesini istiyor. İdmanlarda sık sık topun kanatlara açılması uyarısında bulunuyor. Hırvat teknik adam zamanı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Bjelica, ayrıca antrenmanlarda oyuncularını uyararak, "Planımız hızlı hücum ve hızlı sonuç" diyor.

TAŞLAR YERLİ YERİNE OTURUYOR

Teknik Patron Nenad Bjelica, 11'ini bulmak için sürekli arayış içerisinde. Hırvat teknik adamın yapılan taktik çalışmalarında Dorukhan Toköz'ü orta alanda, Jens Larsen'i ise sağ bekte denediği görüldü. Savunmanın göbeğinde Benkovic-Denswil ikilisi üzerinde ısrarla duran Bjelica'nın, bu oyuncularla da yakından ilgilendiği görüldü.

KAMP GÜNLÜĞÜ

ZORU BAŞARIRIZ

Filip Benkovic, takım tarafından çok iyi karşılandığını söyledi. Başarılı stoper "Bu ailenin bir parçası olmak güzel. Hepimizin tek düşüncesi takıma kupalar kazandırmak. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama bu işin güzel tarafı da zoru başarmaktır" şeklinde konuştu.

FİLİP ALIŞTI

Yeni transferlerden Filip Benkovic ritmini bulmaya başladı. Hırvat stoper, antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığıyla teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden.

ÖMÜR'DEN ŞOV

Slovenya Kampı'nda Abdülkadir Ömür adeta şov yapıyor. 24 yaşındaki futbolcu çalımları, şutları ve birbirinden güzel golleriyle adeta resital sunuyor.

ŞUT ÇALIŞTILAR

Fırtına, Slovenya Kampı hazırlıklarına devam ediyor. Dünkü çalışmada oyuncular koordinasyon antrenmanı yaptı. İdman sonuçlandırma ve şut çalışmasıyla bitti.

ŞAHİNKAYA GELDİ

Trabzonspor'un kampının 11. gününde ilk kez bir yönetici Slovenya'ya geldi. Kulüp yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya, kampa gelerek takımın çalışmalarını yerinde takip etti.

TAŞLAR YERİNDE

Bjelica ideal 11'ini bulmak için sürekli arayış içerisinde. Hırvat hoca Dorukhan'ı orta sahada, Larsen'i sağbekte deniyor. Defansın göbeği Benkovic-Denswill ikilisinde...