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Trezeguet kalacak

Bordo-mavili ekipte Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet eleştirilere rağmen iyi bir sezon geçirmişti. Mısırlı yıldızın sezon bitiminde takımdan ayrılarak Arap kulüplerine transfer olması bekleniyordu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Trezeguet kalacak

Bordo-mavili ekipte Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet eleştirilere rağmen iyi bir sezon geçirmişti. Mısırlı yıldızın sezon bitiminde takımdan ayrılarak Arap kulüplerine transfer olması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Nenad Bjelica yetenekli yıldızının mutlaka takımda kalmasını istediğini yönetime iletmişti. Bordomavili idareciler de 28 yaşındaki yıldızı göndermeyi düşünmediklerini kendisine ilettiler. Trezeguet'nin hesabına dün itibariyle 1 milyon Euro gecikmiş ödemesi yapıldı. Bu konuda bazı oyuncuların gecikmiş ödemelerini kademeli olarak yatıran yönetim kurulu, Mısırlı yıldızın geçmişe dönük alacaklarını kapattı. Diğer oyuncuları da ödeme yapılacak.

23 gole katkı

Trezeguet bordomavili takımda 41 defa forma şansı buldu. Tecrübeli kanat oyuncusu rakip ağları 13 defa havalandırdı. 10 da asist yaptı. Rakamları Anthony Nwakaeme'yi aratmadı. 6 sarı kart gördü.

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