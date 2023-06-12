TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bitirmek üzere! Sağ beke İspanyol boğası

Önümüzdeki sezon son derece iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan ve birçok futbolcu ile temasa geçen Trabzonspor yönetimi, sağ beke de takviye yapacak. İspanyol basını, Trabzonspor'un uzun süredir Celta Vigo takımının forması giyen sağ bek Hugo Mallo'yu transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu duyurdu. 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği ve Karadeniz devinin kurmaylarının bu transferde çok kararlı olduğu belirtildi.

BJELICA ÇOK ISRARLI

Bordo-mavili yetkililer ile Mallo'nun görüştüğü ve şartlar üzerinde pazarlıklar yaptığı öne sürüldü. 2009'dan bu yana Celta Vigo forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden birisi olan 31 yaşındaki oyuncu, 448 maça çıkarken, 12 gol ve 28 asistlik performans sergiledi. Haberde ayrıca Bjelica'nın da İspanyol sağ bek için ısrarcı olduğuna vurgu yapıldı. Eğer Trabzonspor'a transfer olursa, Mallo kariyeri boyunca ilk defa başka bir takımın formasını giymiş olacak.

1 YIL KONTRATI VAR AMA...

Orta sahanın merkezinde defansif yönüyle ön plana çıkan Sunjic, 1 kez Hırvatistan Milli Takımı'nda oynadı. Birmingham'da kadroda düşünülmeyen başarılı futbolcuya, İngiliz ekibinin 1 yıl kontratı kaldığı için kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

ÇOK DENEYIMLI BIR FUTBOLCU

Yönetimin Mallo transferindeki ısrarı, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. Mallo'nun deneyimi ve kalitesi, takıma önemli bir katkı sağlayabilecek niteliklere sahip olduğunu gösteriyor.

14 YILLIK SERÜVEN SONA ERDİ

14 sezon boyunca formasını giydiği La Liga ekibi Celta Vigo'dan kış döneminde Brezilya'ya gitmek için ayrılmak isteyen Hugo Mallo'ya izin çıkmamıştı. Sözleşmesi sona eren Mallo, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.