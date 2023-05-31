Muhteşem Fırtına

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, dün akşam komşusu Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulan bordo-mavililer, Giresun'dan da üç puanla dönerek yükselişini sürdürdü. Maça çok iyi başlayan Fırtına, 30 ve 59. dakikada Umut Bozok, 34'te Bardhi ve 72'de Bakasetas'ın (penaltı) golleriyle farka koştu. Ayrıca 80. dakikada giren Hamsik, 90+3'te direğe takıldı. Karadeniz devi dünkü galibiyetle büyük bir hasreti de sona erdirmeyi başarmış oldu. En son 1 Ekim tarihinde Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordomavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşamıştı. Ev sahibi yeşil-beyazlı takımın sayılarını ise 74'te Faruk Can ve 81'de Bajic kaydetti. Bu yıl seri galibiyet almakta zorlanan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanmayı da başardı. Bordo-mavili takım dünkü galibiyetle dış sahadaki 17. puanını almış oldu.

UĞURCAN SAKATLANDI

Kaleci Uğurcan Çakır dün 61. dakikada sakatlanarak çıktı. Bjelica, "İlk yarının sonlarında ağrısı vardı. Kas ağrısı olabilir. Durumunu tam bilmiyorum ama umarım ciddi değil" dedi.

BAKA'DAN 5. PENALTI

Fırtına'nın maestrosu Bakasetas, dün Giresunspor ağlarına 4. golü gönderdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen 29 yaşındaki 10 numara bu sezon 5. penaltı golünü attı. Toplamda 7 gole ulaştı.

80 DAKİKA İYİYDİK

Teknik direktör Nenad Bjelica, ilk 80 dakika çok iyi oynadıklarını söyledi. Hırvat hoca, "80. dakikaya kadar iyi mücadele ortaya koyduk. 80'den sonra ritim bozukluğu yaşamış olabiliriz. Deplasmanda uzun bir aradan sonra kazandığımız için çok mutluyuz. Takım daha kompakt vaziyette. Birlikte neler yapılması gerektiğini daha iyi biliyorlar. Baskıyı nasıl yapacağımız daha iyi biliyorlar. Çalışmak için vaktimiz oldu. Bunları oyunculara aktardık" ifadesinini kullandı.

TARAFTAR UĞURLADI

Bordo-mavili taraftarlar önce Trabzon'dan yola çıkan takımı Vakfıkebir ilçesinden uğurladı. Ardından da takımın maç saatine kadar Giresun'da konakladığı otelin önünden stada yolcu etti. Teknik direktör Nenad Bjelica taraftarlara bu ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

3 EKSİK, 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Bjelica, geçtiğimiz haftaki Karagümrük maçının ilk 11'inden 3 değişiklik yaparak Giresun karşısına çıktı. Sol bekte Arif'in yerine cezası biten Eren, sakat olan Abdülkadir'in yerine Bardhi ve Gomez'in yerine Umut oynadı. Yusuf, Gbamin, Doğucan, Gomez, Abdülkadir ve Denswil kadroda yoktu. 5. haftada sakatlanan Dorukhan ise 270 gün sonra kadroya girdi.

ALGAN'I ZİYARET ETTİ

Başkan Ertuğrul Doğan ve Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, hastanede tedavi gören kulübün kurucu üyelerden Nizamettin Algan'ı ziyaret etti. Algan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Doğan, "Kendisini çok şükür iyi gördük. En kısa zamanda tam olarak eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kulüp olarak her zaman kendisinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

BARDHİ'DEN 6. GOL

Fırtına'nın Levante'den 3 milyon euro'ya aldığı Enis Bardhi, dün Giresunspor filelerini havalandırdı. Yılda 1.3 milyon euro ödenen ve 2025'e kadar anlaşması bulunan 27 yaşındaki 10 numara, bu sezon ligdeki 6. golünü attı. Daha önce ligin 27. haftasında Kayserispor filelerini sarsan 1.72 boyundaki Kuzey Makedon futbolcu, zaman zaman performansı ile eleştirilmişti.

GOMEZ VE ÖMÜR

Giresun maçı öncesi Trabzonspor'da Gomez ve Abdülkadir Ömür şoku yaşandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Gomez'in sağ baldırında darbeye bağlı kanama ve ağrı, Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almadı" açıklamasını yaptı.