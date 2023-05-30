Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan eski TFF yöneticisi İbrahim Usta için başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan eski TFF yöneticisi İbrahim Usta için başsağlığı mesajı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 13:57
Trabzonspor'dan eski TFF yöneticisi İbrahim Usta için başsağlığı mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Divan Kurulu Üyemiz, eski TFF Başkan vekili, eski Arsinspor Başkanı Trabzonlu iş insanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybeden Usta için yarın Arsin ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'a Zaniolo piyangosu vuracak! Premier Lig'den gelen bomba teklif...
Can Yaman'dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya'da izdiham yaratan Can'ın bu karesi akıllara zarar
Wanda Nara'dan flaş transfer yanıtı! Icardi...
Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Ömür ile Maxi Gomez açıklaması!
Giresunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Egonu'nun yeni takımı belli oldu Egonu'nun yeni takımı belli oldu 14:15
Fırtına'dan Ömür ile Maxi Gomez açıklaması! Fırtına'dan Ömür ile Maxi Gomez açıklaması! 13:59
Trabzonspor'dan İbrahim Usta için başsağlığı mesajı Trabzonspor'dan İbrahim Usta için başsağlığı mesajı 13:57
G.Saray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden G.Saray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden 13:41
Giresunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Giresunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:29
F.Bahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? 12:28
Daha Eski
F.Bahçe - Antalyaspor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Antalyaspor maçının VAR'ı açıklandı 12:26
Ankaragücü-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Ankaragücü-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:26
Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? 12:22
Edwin van der Sar'dan flaş karar! Edwin van der Sar'dan flaş karar! 12:21
UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buluyor 12:16
Fırtına'nın Giresun maçı kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Giresun maçı kadrosu açıklandı! 11:59