Trabzonspor'dan eski TFF yöneticisi İbrahim Usta için başsağlığı mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Divan Kurulu Üyemiz, eski TFF Başkan vekili, eski Arsinspor Başkanı Trabzonlu iş insanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybeden Usta için yarın Arsin ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.