20 puanlık katkı

Trezeguet, Anthony Nwakaeme’nin ardından oluşan büyük boşluğu doldurmaya çalıştı. Mısırlı yıldız bu sezon 26 maçta 10 defa fileleri sarsmayı başardı. Takımın forvetleri Maxi Gomez (5) ve Umut Bozok’un (5) toplamı kadar gol attı. Takımına 20 puan kazandırdı. Camia kalmasını istiyor.
Trezeguet, Anthony Nwakaeme'nin ardından oluşan büyük boşluğu doldurmaya çalıştı. Mısırlı yıldız bu sezon 26 maçta 10 defa fileleri sarsmayı başardı. Takımın forvetleri Maxi Gomez (5) ve Umut Bozok'un (5) toplamı kadar gol attı. Takımına 20 puan kazandırdı. Camia kalmasını istiyor.