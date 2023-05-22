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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet: O gol benim golümdü!

Trabzonspor'un yıldızı Mahmoud Hassan Trezeguet, takımının Karagümrük'ü 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:03
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet: O gol benim golümdü!

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Hassan Trezeguet, Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçta iki gol atan Trezeguet, bir golün kendisi yerine Batuhan Şen'in kendi kalesine olarak attığının yazılmasına ilişkin şu yorumu yaptı:

"Attığım gol 'kendi kalesine' yazılmış olabilir ama benim attığım bir goldü, kaleye vurmuştum. Golü istedikleri şekilde yazabilirler. Birisi kendi kalesine yazarsa onun sorunu. Ben, hak ettiğimi düşünüyorum."

"YAŞANANLARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Trezeguet, Fenerbahçe maçında Samet Akaydin'la arasında yaşananlarla ilgili ise "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Yaşandığı sırada görmedim o an görmediğim için de şanslıyım. Kötü hissettim görünce ama daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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