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Düğmeye basıldı

Sezona, Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzon, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Abdullah Avcı da veda etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Düğmeye basıldı

Sezona, Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzon, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Abdullah Avcı da veda etti.


Disiplin kayboldu
Geçtiğimiz sezon Fırtına, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla birlikte sportif başarıyı da yakalamıştı. Mali disiplinden taviz vermeyen bordo-mavili kulüp, bu sezon ise yukarı çıkan takım bütçesine rağmen sportif başarıları yakalayamadı.


Dengeler bozuldu
1 milyon 500 bin euro olarak belirlenen tavan ücretin değişmesi, yeni transferlere verilen imza ve imaj ücretleri yanında çeşitli bonuslar takım içerisindeki dengeleri bozdu. Bu değişiklikler futbolcuları da olumsuz etkiledi.


Köklü bir değişim
Son şampiyon Trabzonspor'da, kötü geçen sezon ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişimleri oyuncu grubuyla devam edecek. Bordo-mavililerin teknik patronu Nenad Bjelica köklü değişimin hazırlıklarını sürdürüyor.


En pahalı kadro
Bjelica, teknik adamlık kariyerinin en pahalı takımının başına geçti. 119 milyon euro piyasa değeri bulunan Trabzonspor, Süper Lig'de G.Saray ve F.Bahçe'nin ardından en değerli üçüncü takım ama sportif başarısı bütçeyle örtüşmedi.


Teklifler bekleniyor
Mali tabloyu toparlama adına şimdiden bir dizi önlemler alan Karadeniz devi, oyuncu kadrosuna gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Takımdan daha birçok futbolcunun ayrılması bekleniyor.


3. DEFA SLOVENYA
Bordo-mavili takımın gelecek sezon öncesi yurt dışında yapacağı kampın yeri netleşmek üzere. Kulübün daha önceden rezervasyon ettiği Slovenya'daki kamp yerinin Bjelica tarafından da onaylandığı ve gelecek sezon öncesi kamp programının yeniden Slovenya'da yapılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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