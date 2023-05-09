Haberler Trabzonspor Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. İtiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Bir bakışta 90 dakika

10

Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. İtiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

21

Trabzonspor etkili geldi... Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

+1

Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

+3

Ankaragücü beraberlik golünü yaklaştı. Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu Uğurcan kontrol etti.

61

İlk yarıyı 10 kişi tamamlayan Ankaragücü ikinci yarıya etkili başladı ve Taylan ile pozisyonlar buldu... Ceza alanına girerken yerde kalan Emre Kılınç penaltı bekledi ancak karar devam.

62

Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

77

56. dakikada Atakan Çağlayan'ın yerine giren Ankaragücülü Beridze, Uğurcan ile çarpışması sonrasında sedye ile oyunu terk etti.

80

Sağ kanattan atağa kalkan Trabzonspor'da oyuna yeni giren Gbamin yerden sert bir orta yaptı ancak top, Umut Bozok'un uzağında kaldı.

85

Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan Akkan, sol köşesine gelen topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.

DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk'un prensi gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Pastanın çileği Premier Lig'den...
Hadise Bakü konserinde eski eşi Mehmet Dinçerler'e taşını attı: "Kaybettiğine..."
Ahmet Çakar'dan Meler yorumu: Tek hatası...
Bu tablo şampiyonluğa mal olabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına evinde hata yapmadı!
Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri!
4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı saat kaçta açıklanacak?
Son dakika deprem mi oldu 9 Mayıs?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Nottingham Gol düellosunda kazanan Nottingham 00:19
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 00:11
Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! 00:11
Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... 00:11
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! 00:11
Fırtına evinde hata yapmadı! Fırtına evinde hata yapmadı! 00:11
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 00:11
Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! 00:11
G.Saray - Başakşehir maçında VAR'dan penaltı kararı! İşte o pozisyon... G.Saray - Başakşehir maçında VAR'dan penaltı kararı! İşte o pozisyon... 00:11
Galatasaray-Başakşehir maçında penaltı itirazı! Galatasaray-Başakşehir maçında penaltı itirazı! 00:11
Trabzonspor - A.Gücü maçında üst üste kırmızı kartlar! İşte o anlar Trabzonspor - A.Gücü maçında üst üste kırmızı kartlar! İşte o anlar 00:11
Bjelica: Bugün galibiyet alarak... Bjelica: Bugün galibiyet alarak... 00:11