Bir bakışta 90 dakika

10

Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. İtiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

21

Trabzonspor etkili geldi... Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

+1

Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

+3

Ankaragücü beraberlik golünü yaklaştı. Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu Uğurcan kontrol etti.

61

İlk yarıyı 10 kişi tamamlayan Ankaragücü ikinci yarıya etkili başladı ve Taylan ile pozisyonlar buldu... Ceza alanına girerken yerde kalan Emre Kılınç penaltı bekledi ancak karar devam.

62

Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

77

56. dakikada Atakan Çağlayan'ın yerine giren Ankaragücülü Beridze, Uğurcan ile çarpışması sonrasında sedye ile oyunu terk etti.

80

Sağ kanattan atağa kalkan Trabzonspor'da oyuna yeni giren Gbamin yerden sert bir orta yaptı ancak top, Umut Bozok'un uzağında kaldı.

85

Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan Akkan, sol köşesine gelen topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.