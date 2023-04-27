Hamsik ve Hugo harika

Fırtına'nın eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz keyifli açıklamalar yaptı. Gökdeniz, "Trabzonspor'da Hugo ve Hamsik geçen sezon sahanın iki lideriydi. Onlarla beraber oynamayı çok isterdim. Bu iki oyuncu bizim dönemimizde olsa farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Hamsik'in koştuğu her yer ders niteliğinde. Büyük bir profesyonel" ifadelerini kullandı.
Fırtına'nın eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz keyifli açıklamalar yaptı. Gökdeniz, "Trabzonspor'da Hugo ve Hamsik geçen sezon sahanın iki lideriydi. Onlarla beraber oynamayı çok isterdim. Bu iki oyuncu bizim dönemimizde olsa farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Hamsik'in koştuğu her yer ders niteliğinde. Büyük bir profesyonel" ifadelerini kullandı.