Haberler Trabzonspor Yeni yönetim seriyi bitirdi

Yeni yönetim seriyi bitirdi

Fırtına'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi seçildiği günden bu yana çıktığı 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmıştı. 2 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında yüzü gülmeyen yönetim derbiden beraberlikle ayrıldı. Böylece kötü seriye son vererek ilk puanını almış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Yeni yönetim seriyi bitirdi
Fırtına'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi seçildiği günden bu yana çıktığı 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmıştı. 2 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında yüzü gülmeyen yönetim derbiden beraberlikle ayrıldı. Böylece kötü seriye son vererek ilk puanını almış oldu.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de rekor ayrılık: Tarihe geçecek…
Hadise boşandıktan hemen sonra kendini yatırıma vurdu! 500 bin TL'ye...
F.Bahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide kazanan yok!
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu!
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 17 Nisan
Son dakika deprem mi oldu 17 Nisan?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! 00:42
Paris'e Icardi çıkarması! Paris'e Icardi çıkarması! 00:42
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! 00:38
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! 00:33
Mert yetmedi! Mert yetmedi! 00:14
Futbol gribi! Futbol gribi! 00:13
Daha Eski
Yeni yönetim seriyi bitirdi Yeni yönetim seriyi bitirdi 00:12
Yokluğunu hissettiler! Yokluğunu hissettiler! 00:11
Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti 00:10
Ghezzal döküldü Ghezzal döküldü 00:08
Mert’ten geçit yok Mert’ten geçit yok 00:07
Büyük destek Büyük destek 00:06