Yeni yönetim seriyi bitirdi

Fırtına'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi seçildiği günden bu yana çıktığı 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmıştı. 2 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında yüzü gülmeyen yönetim derbiden beraberlikle ayrıldı. Böylece kötü seriye son vererek ilk puanını almış oldu.
Fırtına'nın yeni başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi seçildiği günden bu yana çıktığı 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmıştı. 2 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında yüzü gülmeyen yönetim derbiden beraberlikle ayrıldı. Böylece kötü seriye son vererek ilk puanını almış oldu.