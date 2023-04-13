Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Menajeri kulüp arıyor

Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Menajeri kulüp arıyor

Son dakika spor haberi: Trabzonspor hedefsiz kalınca, yönetim oyuncularına gelen transfer tekliflerini dinlemeye başladı. MLS takımları golcü futbolcu Maxi Gomez'i ısrarla istiyor. Uruguaylı oyuncunun menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Menajeri kulüp arıyor

Bordo-mavili ekibin Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez'in kulüpten ayrılabileceği konuşuluyor. Trabzonspor'da bu sezon yaşanan gol atma sorununda etkili olamayan Gomez'in menajerinin 24 Nisan'a kadar transfer döneminin devam ettiği MLS'de kulüp aradığı belirtildi. Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asist olmak üzere tüm kulvarlarda toplamda 7 gol 6 asistle oynayan 26 yaşındaki forvet için yüksek bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor'un transfere izin vereceği öğrenildi. Sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomez'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro ve şarta bağlı prim ödemesi yapılıyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…
Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor
Jesus ile buzlar eridi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da son temas Poyet ile!
Uğurcan Çakır'dan milli takım sitemi! "Hak etmedim"
Son dakika deprem mi oldu 13 Nisan?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Nisan)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid yarı final kapısını araladı! Real Madrid yarı final kapısını araladı! 00:32
Milan evinde avantajı kaptı! Milan evinde avantajı kaptı! 00:32
Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! 00:32
Samsunspor Süper Lig'de! Samsunspor Süper Lig'de! 00:32
Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? 00:32
G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor 00:31
G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! 00:31
F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! 00:31
Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları 00:31
Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! 00:31
Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! 00:31