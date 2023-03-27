Doğan dönemi

Karadeniz devinde Ertuğrul Doğan tek liste ile gittiği Olağanüstü Genel Kurul'da geçerli olan 1129 oyun 919'unu alarak başkan seçildi. Doğan, herkese teşekkür ederek Trabzonspor'un sadece Trabzon'dan ibaret olmadığını belirtti ve "Trabzonspor, efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin de dediği gibi kökleri Trabzon'da, dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin'e, Antalya'ya, Ağrı'ya, Niğde'ye, İstanbul'a, Urfa'ya, Artvin'e, Berlin'e, Paris'e, Tokyo'ya, New York'a, hatta Papua Yeni Gine'ye kadar uzanmış armaya sevdalı tüm bordo mavi yüreklere selam gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE HAK VERİYORUZ

Doğan şöyle devam etti: "Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018'de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bu sezon eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu. Bugün artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı."