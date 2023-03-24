Kaderi netleşecek

ÜÇÜNCÜLÜK YOLU
Fırtına, milli ara sonrası Süper Lig'de 27. haftada Kayserispor, ardından Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor, Bu iki maçı kazanarak Beşiktaş derbisine çıkmak ve üçüncülük şansını sürdürmek istiyor. Derbi maç büyük önem taşıyor
AKYAZI'NIN FATİHİ
KARADENİZ Fırtınası bu sezon evinde sert esti, deplasmanda sustu. Ligde 44 puanın 30'unu iç sahada oynadığı karşılaşmalarda toplayan bordo-mavili takım, Akyazı'da 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 1 kez kaybetti. 2.3 puan ortalaması elde etmeyi başardı