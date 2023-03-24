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Kaderi netleşecek

Süper Lig'de son iki haftada aldığı 6 puanla moral bulan Trabzonspor, yeni hedeflere kilitlendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Kaderi netleşecek
Süper Lig'de son iki haftada aldığı 6 puanla moral bulan Trabzonspor, yeni hedeflere kilitlendi. Fırtına'nın önceliği A.Gücü'nü yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak, sonra da kupayı almak. Ligde de ilk üçe girmek istiyor.

ÜÇÜNCÜLÜK YOLU

Fırtına, milli ara sonrası Süper Lig'de 27. haftada Kayserispor, ardından Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor, Bu iki maçı kazanarak Beşiktaş derbisine çıkmak ve üçüncülük şansını sürdürmek istiyor. Derbi maç büyük önem taşıyor

AKYAZI'NIN FATİHİ

KARADENİZ Fırtınası bu sezon evinde sert esti, deplasmanda sustu. Ligde 44 puanın 30'unu iç sahada oynadığı karşılaşmalarda toplayan bordo-mavili takım, Akyazı'da 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 1 kez kaybetti. 2.3 puan ortalaması elde etmeyi başardı
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