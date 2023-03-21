Haberler Trabzonspor Tuna'dan Doğan'a tam destek

Tuna'dan Doğan'a tam destek

Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna, yazılı bir açıklama yaparak Ertuğrul Doğan'a başarı diledi. Tuna, şu ifadeleri kullandı: "Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın Kulüp Başkanlığı adaylığını, kendisinin güncel ve detaylı bilgiye sahip olması dolayısı ile son derece değerli buluyorum

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Tuna'dan Doğan'a tam destek
Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna, yazılı bir açıklama yaparak Ertuğrul Doğan'a başarı diledi. Tuna, şu ifadeleri kullandı: "Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın Kulüp Başkanlığı adaylığını, kendisinin güncel ve detaylı bilgiye sahip olması dolayısı ile son derece değerli buluyorum. Ayrıca yıllar sonra şampiyonluğun gelmesini ve kulüp marka değerinin güçlenmesini sağlayan yönetim ekibinden bir isim olarak Sayın Ertuğrul Doğan'ın deneyiminin, devamlılık açısından büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bugün itibarıyla başka bir başkan adayının olmaması, camiamızın da Sayın Ertuğrul Doğan'ı desteklediğini gösteren önemli bir gelişmedir."

Aynı kadroyla sahaya çıkamadı

Fırtına, Süper Lig'de geride kalan 24 maçın birçoğunda farklı 11'lerle sahaya çıktı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon yakaladığı kadro istikrarını ise bu sezon geride kalan bölümde yakalayamadı. Transfer nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve yeni arayışlar Fırtına'da kadro istikrarının önüne geçti.

Sakatlıklar olumsuz etkiledi

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ilk 2. haftayı kayıpsız geçerken Cornelius'un ani ayrılığı, Vısca, Dorukhan Toköz ve Hamsik'in sakatlıklarıyla devam eden olumsuz süreç, yeni transferlerin de uyumsuzluğu sonrasında Karadeniz devine, önünü alamadığı bir periyodu yaşatıyor.

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