Haberler Trabzonspor Yaprak dökümü oldu

Yaprak dökümü oldu

Ara transferde 8 oyuncu gitti. Kerem Şen İstanbulspor'a, Hakan Yeşil Bodrumspor'a, Djaniny Sharjah'a, Arda Akbulut Adanaspor'a, Sefa Kınalı Boluspor'a, Emrehan Gedikli Lustenau'ya kiralandı. Ayrıca Yusuf Erdoğan Adana Demirspor'a, Kouassi de Zhejiang'e bedelsiz transfer oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Yaprak dökümü oldu

Ara transferde 8 oyuncu gitti. Kerem Şen İstanbulspor'a, Hakan Yeşil Bodrumspor'a, Djaniny Sharjah'a, Arda Akbulut Adanaspor'a, Sefa Kınalı Boluspor'a, Emrehan Gedikli Lustenau'ya kiralandı. Ayrıca Yusuf Erdoğan Adana Demirspor'a, Kouassi de Zhejiang'e bedelsiz transfer oldu.

KALESİ DE DÜŞTÜ
Karadeniz devi, 23 maçlık dönemde bu sezon daha az gol atarken, kalesinde de daha fazla gol gördü... Bordo-mavililer, şampiyon bitirdiği geçen sezon aynı dönemde 17 gol yerken; bu dönem 31 gole engel olamadı. Atılan gol sayısı da 41'den 35'e geriledi.

İŞLER İYİ GİTMEDİ
2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor, 2022-23'te duraklama dönemine girdi. Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan bordo-mavililer, Süper Lig'de yarıştan koptu, Avrupa defterini de kapattı. Elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

PLANLAR TUTMADI
2021-22 sezonunda 27 milyon 920 bin euro olan takım bütçesini bu yıl 41 milyon euro'ya çıkaran Fırtına'da, sportif başarı yakalanamayınca beklenen gelirler sekteye uğradı. Bu da kulüp bütçesinin önemli açıklar vermesine neden oldu.

TAM 16 PUAN EKSİDE
Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 54 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu dönemi ise 23 karşılaşmada 38 puan alarak geçen yılın 16 puan gerisinde kaldı. Bu istatistikle de zirve yarışının uzağında kaldı.

İSTATISTIKLER FARKLI
Ümraniye maçının ilk yarısında istekli oynayan Trabzonspor, sonuç alamadı. Fırtına bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (15) ve orta yaptığı (20) ilk yarıyı İstanbul temsilcisi karşısında oynadı.

DİĞER
Şarkıcı Hadise depremzedeler için harekete geçti! Tek şarkıyla 220 milyon yardım
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
İşte F.Bahçe'de Altay'a yapılacak teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına için 3 hoca adayı! Listede sürpriz isim
Doğan’a tam destek
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İzmir TOKİ canlı izle (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
İzmir TOKİ kazananlar listesi (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:33
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:32
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:31
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:30
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) 01:27
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 01:27
Daha Eski
F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! 01:27
F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon 01:27
Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! 01:27
Okan Buruk İtalyan devinin başına... Okan Buruk İtalyan devinin başına... 01:26
G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! 01:26
G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! 01:26