Yaprak dökümü oldu

Ara transferde 8 oyuncu gitti. Kerem Şen İstanbulspor'a, Hakan Yeşil Bodrumspor'a, Djaniny Sharjah'a, Arda Akbulut Adanaspor'a, Sefa Kınalı Boluspor'a, Emrehan Gedikli Lustenau'ya kiralandı. Ayrıca Yusuf Erdoğan Adana Demirspor'a, Kouassi de Zhejiang'e bedelsiz transfer oldu.



KALESİ DE DÜŞTÜ

Karadeniz devi, 23 maçlık dönemde bu sezon daha az gol atarken, kalesinde de daha fazla gol gördü... Bordo-mavililer, şampiyon bitirdiği geçen sezon aynı dönemde 17 gol yerken; bu dönem 31 gole engel olamadı. Atılan gol sayısı da 41'den 35'e geriledi.



İŞLER İYİ GİTMEDİ

2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor, 2022-23'te duraklama dönemine girdi. Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan bordo-mavililer, Süper Lig'de yarıştan koptu, Avrupa defterini de kapattı. Elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı.



PLANLAR TUTMADI

2021-22 sezonunda 27 milyon 920 bin euro olan takım bütçesini bu yıl 41 milyon euro'ya çıkaran Fırtına'da, sportif başarı yakalanamayınca beklenen gelirler sekteye uğradı. Bu da kulüp bütçesinin önemli açıklar vermesine neden oldu.



TAM 16 PUAN EKSİDE

Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 54 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu dönemi ise 23 karşılaşmada 38 puan alarak geçen yılın 16 puan gerisinde kaldı. Bu istatistikle de zirve yarışının uzağında kaldı.



İSTATISTIKLER FARKLI

Ümraniye maçının ilk yarısında istekli oynayan Trabzonspor, sonuç alamadı. Fırtına bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (15) ve orta yaptığı (20) ilk yarıyı İstanbul temsilcisi karşısında oynadı.