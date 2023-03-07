TRABZONSPOR HABERLERİ | Forvetle sustu Fırtına durdu!

Süper Lig'de bu sezon 24 hafta sonunda yarış dışı kalan, Avrupa defterini de kapatan Trabzonspor'da en büyük hayal kırıklığı golcülerde yaşandı... Forvetlerden Andreas Cornelius, İstanbulspor'a 1 gol atıp ayrılırken, büyük umutlarla transfer edilen Umut Bozok, Maxi Gomez ve devre arasında gönderilen Djaniny, beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavililer bu sezon 24 hafta sonunda 35 kez ağları sarsarken, üç oyuncu toplamda 6 gol atabildi. Gomez 4 gol, Umut 2 kez ağları buldu. Djaniny ise siftah bile yapamadı.

GEÇEN YIL CORNELIUS SIRTLADI

Bu tablo son 6 sezondaki en formsuz hücum hattı olarak istatistiklere geçti... Şampiyonluk hasretine son verilen geçen sezon takım ligin ilk 24 haftasında 42 gol kaydederken, birinci forvet Andreas Cornelius 11, Djaniny ise 5 gol atmıştı. Cornelius tek başına bu sezonki forvetleri ikiye katlarken, ikili toplamda 16 gollük skor katkısı sağladı... 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor ilk 24 hafta toplamda 30 gol kaydetti. Forvet hattını oluşturan Caleb Ekuban 6, Afobe 4, Djaniny ise 3 gol atarak 13 golle skor yükünü üstlendi.