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TRABZONSPOR HABERLERİ | Forvetle sustu Fırtına durdu!

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fırtına yeni sezonda şimdiye kadar beklentilerin oldukça altında bir performans sergiledi. Bordo mavililerde bu düşüşte golcü oyuncuların istatistikleri ise gündem oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Forvetle sustu Fırtına durdu!

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Süper Lig'de bu sezon 24 hafta sonunda yarış dışı kalan, Avrupa defterini de kapatan Trabzonspor'da en büyük hayal kırıklığı golcülerde yaşandı... Forvetlerden Andreas Cornelius, İstanbulspor'a 1 gol atıp ayrılırken, büyük umutlarla transfer edilen Umut Bozok, Maxi Gomez ve devre arasında gönderilen Djaniny, beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavililer bu sezon 24 hafta sonunda 35 kez ağları sarsarken, üç oyuncu toplamda 6 gol atabildi. Gomez 4 gol, Umut 2 kez ağları buldu. Djaniny ise siftah bile yapamadı.

GEÇEN YIL CORNELIUS SIRTLADI

Bu tablo son 6 sezondaki en formsuz hücum hattı olarak istatistiklere geçti... Şampiyonluk hasretine son verilen geçen sezon takım ligin ilk 24 haftasında 42 gol kaydederken, birinci forvet Andreas Cornelius 11, Djaniny ise 5 gol atmıştı. Cornelius tek başına bu sezonki forvetleri ikiye katlarken, ikili toplamda 16 gollük skor katkısı sağladı... 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor ilk 24 hafta toplamda 30 gol kaydetti. Forvet hattını oluşturan Caleb Ekuban 6, Afobe 4, Djaniny ise 3 gol atarak 13 golle skor yükünü üstlendi.

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