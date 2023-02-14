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Trabzonspor - Basel maçında tezahürat yapılmayacak

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacakları maçta taraftarın tezahürat yapmayacağını bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 19:49
Trabzonspor - Basel maçında tezahürat yapılmayacak

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Basel maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Ustaoğlu, Trabzonspor'un depremzedelere kısa sürede yaptığı yardımlarla katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor kampanyalara öncülük etti. Bundan daha iyi bir sosyal sorumluluk olamaz. Trabzonspor gibi markası olan Trabzon'dan şimdiye kadar 500 tır yardım bölgeye ulaştırıldı. Şimdi de depremzedeleri konuk ederek üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam ediyor. 3 binin üzerinde depremzedeyi şimdiden ilimizde konuk ediyoruz. Evlerini, otellerini açanlara teşekkür ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman da sadece deprem bölgesinde değil, Trabzon'da 500'e yakın kişinin evlerini depremzedelere vermek üzerine kendilerine başvuru yaptığını bildirdi.

Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise Basel maçında tribünlerde tezahürat yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız maça gelirken oyuncak getirecek ve bu oyuncaklar depremden etkilenen çocuklarımız için hemen deprem bölgesine gönderilecek. Depremden etkilenen vatandaşlarımız maça gelmek isterler ise onları seve seve misafir edebiliriz. Maça gelecek tüm takım taraftarlarımız da renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler. Protokol tribününün tamamını Basel maçı için kulübümüze tahsis ederek, depremzedelere katkı sağlamaya vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz."

Ziyarette, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Zafer Göktaş ile Coşkun Öztürk de hazır bulundu.

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