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Trabzonspor tesislerini depremzede çocuklar için açıyor!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından spor camiası da kenetlendi. Trabzonspor Kulübü yaşanan yıkıcı depremlerde barınma ihtiyacı olan çocukları tesislerinde ağırlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 10:26
Trabzonspor tesislerini depremzede çocuklar için açıyor!

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 depremde evleri yıkılan, aileleri zarar gören veya barınma ihtiyacı olan çocuklara kapılarını açtı.

Depremzedelere yardım etmek üzere Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile hareket eden bordo mavili kulüp, futbol akademisi tesislerini depremzede çocukları konuk edecek şekilde düzenledi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için hazır hale getirdik. Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri'nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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