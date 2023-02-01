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Trabzonspor'un transfer hedefiydi! Elneny'den kötü haber

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerin transfer gündeminde olan Mısırlı yıldızdan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 09:55
Trabzonspor'un transfer hedefiydi! Elneny'den kötü haber

Transfer döneminde Trabzonspor ile adı anılan Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, daha önce de duyurduğu üzere ameliyat oldu.

O dönem, bordo-mavililerin oyuncu için transfer girişimlerinde bulunulduğu yazılmış, daha sonra muhabirlerinin edindiği bilgiyle bu iddialar yalanlanmıştı.

Beşiktaş'ta da bir dönem kiralık olarak forma giyen Elneny, geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat oldu.

İngiliz kulübü Arsenal'da oyuncunun ameliyatını bugün yaptığı bilgilendirme ile duyurdu.

61 Saat'in derlediği habere göre, Arsenal'in yaptığı bilgilendirmede antrenman sırasında oyuncunun yaralandığı ve sağ dizinde önemli bir yaralanma sonrasında Londra'da başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Operasyonun erken aşaması tamamlandığında oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ise net kazanacağı bilgilendirmede yer aldı.

Elneny'in Arsenal ile sözleşmesi bu yıl sonu itibariyle sona eriyor.

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