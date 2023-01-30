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Trabzonspor antrenmanında Abdullah Avcı oyuncularıyla toplantı düzenledi

Spor Toto Süper Lig'de özellikle deplasmanda oynadığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Trabzonspor'da, Yunan oyuncu Monalis Siopis, idmanlarda takıma moral vermeye çalışıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise 30 Ocak Pazartesi günü antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:01
Trabzonspor antrenmanında Abdullah Avcı oyuncularıyla toplantı düzenledi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı FTA Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı.

Siopis moral ve neşe kattı
Özellikle dış sahada yaşanan puan kayıpları zirve yarışında Karadeniz ekibini geride bıraktı. Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle bordo-mavili taraftarların da gönlüne girdi. Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda da Yunan oyuncu, morallerin bozuk olduğu takımı neşelendirdi.

Avcı, oyuncularına hitap etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Pazartesi günü idmanda oyuncularına yönelik bir konuşma yaptı. Deneyimli teknik adamın, içinde bulundukları durumu değerlendirerek, çıkışı da hep birlikte yakalayacaklarını vurguladığı öğrenildi.

Trabzonspor, Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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