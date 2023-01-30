Trabzonspor antrenmanında Abdullah Avcı oyuncularıyla toplantı düzenledi

Siopis moral ve neşe kattı
Özellikle dış sahada yaşanan puan kayıpları zirve yarışında Karadeniz ekibini geride bıraktı. Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle bordo-mavili taraftarların da gönlüne girdi. Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda da Yunan oyuncu, morallerin bozuk olduğu takımı neşelendirdi.
Avcı, oyuncularına hitap etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Pazartesi günü idmanda oyuncularına yönelik bir konuşma yaptı. Deneyimli teknik adamın, içinde bulundukları durumu değerlendirerek, çıkışı da hep birlikte yakalayacaklarını vurguladığı öğrenildi.
Trabzonspor, Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.