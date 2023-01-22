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Trabzonspor İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Fırtına ligde zirve yarışından kopmamak adına İstanbulspor karşısında mutlak 3 puan için sahada. Trabzonspor ile İstanbulspor arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 19:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 19:10
Trabzonspor İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Fırtına, zirve mücadelesine tutunmak adına İstanbulspor karşısında mutlak galibiyet arıyor.

Bu heyecanlı maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FATİH TEKKE İLK KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev alıyor. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı. Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

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