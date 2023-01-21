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Trabzonspor'da Marek Hamsik bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı, bazı futbolculara Ümraniyespor maçında son şanslarını verdi. Trabzonspor'da özellikle Marek Hamsik'in performansı soru işaretine neden oldu. Peki şimdi ne olacak? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:30
Trabzonspor'da Marek Hamsik bilmecesi! Şimdi ne olacak?

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı Ümraniyespor kupa maçında bazı isimlere son şanslarını verdi...

Karadeniz Gazete'nin haberine göre, bu isimler Peres'e lisans çıkartmasından sonra gönderilmesi planlanan Larsen, Marc Bartra'ya boşuna verildiği farkı yok denilen Hüseyin, sezon başında Kasımpaşa'dan gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Doğucan, Napoli'ye döneceği konuşulan Marek Hamsik, beklentilerin altında kalan Enis Bardhi, forma bulamayacaksa Ajax'ta dönmek isteyen Naci Ünüvar ve son gol kralı Umut Bozok'tu.

Abdullah Avcı bu oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak son durumların görmek istedi. Umut ve Naci hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. İlk yarını bitimiyle beraber oyundan alındılar. Hamsik'in yerini Djaniny'ye bıraktıktan sonra oyundan alınır alınmaz soyunma odasına gitmesi dikkat çekti.

Larsen'in zihinsel olarak herhangi bir kaybı yoktu. Ancak performansı Trabzonspor için yeterli değildi. O da kendisine verilen şansı iyi kullanamadı. Avcı'nın şansını iyi kullanamayan bu isimler için nasıl bir plan içine gireceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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