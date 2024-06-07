YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?

YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl yine milyonlarca adayın katılımıyla yapılacak. Ülkemizde her yıl en çok katılım sağlanan üniversiteye giriş sınavı 3 oturumda gerçekleşirken adaylar, Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik testlerine tabi tutulacak. İlköğretimden liseye kadar tüm konuları kapsayan YKS sınavı ile ilgili sorgulanan 'YKS 2024 kaç kişi katılacak? TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?' sorularını sizler için derledik.

TYT, AYT, YDT BU YIL KAÇ KİŞİ KATILIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılacak açıklamaya göre, bu tyıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptı. Oturumlara göre sınav katılım sayıları şöyle:

📌TYT: 3 milyon 36 bin 945

📌AYT: 1 milyon 983 bin 766

📌YDT - İngilizce: 218 bin 316

📌YDT - Arapça: 5 bin 717

📌YDT - Almanca: 2 bin 849

📌YDT - Fransızca: Bin 172

📌YDT - Rusça: 760

TYT, AYT, YDT 2023 YILINDA KAÇ KİŞİ KATILDI?

📌TYT Başvuru Sayısı: 3 milyon 527 bin 443

📌TYT Katılım Sayısı: 2 milyon 995 bin 638

📌AYT Başvuru Sayısı: 2 milyon 573 bin 169

📌AYT Katılım Sayısı: 1 milyon 980 bin 534

📌YDT - Başvuru Sayısı: 338 bin 009

📌YDT - Katılım Sayısı: 132 bin 485