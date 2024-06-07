GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 7 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 8 HAZİRAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1405. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 7 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 7 HAZİRAN CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1405. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 Haziran Perşembe tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Kıymet gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 - 31 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği Kıymet gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Mayıs hafta finalinde elenen isim Gamze gelin oldu.