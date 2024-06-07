Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 7 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 7 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 7 Haziran bilezikleri kim aldı? | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 13:15
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 7 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 8 HAZİRAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1405. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 7 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 7 HAZİRAN CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1405. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 Haziran Perşembe tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Kıymet gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 - 31 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği Kıymet gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Mayıs hafta finalinde elenen isim Gamze gelin oldu.

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