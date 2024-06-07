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YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

Üniversiteye giriş sınavı olan 3 oturumluk YKS için geri sayım devam ediyor. 2024 yılında sınav tarihi ÖSYM tarafından 8-9 Haziran olarak belirlenirken adaylar ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu yıl 3 milyondan fazla adayın başvuruda bulunduğu sınava katılacak adaylar, kimlik ve giriş belgelerini yanında götürecek. Peki YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 12:00
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YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS'de bu sene 3 milyondan fazla aday birbiriyle yarışacak. Adayların sınav salonlarına alınmadan önce X-Ray cihazından geçmeleri gerekirken adayların, yanlarına yalnızca sınava giriş belgesi, kimlik, su ve kağıt para almasına izin verilecek. Peki YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte detaylar...

2024 YKS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, adaylar sınav giriş kağıdının renkli veya siyah beyaz çıktısını alabilirler. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet'ten edinebileceklerdir.Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır."

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YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri şu belgeleri yanında bulundurmak zorundadır:

  • Sınava giriş belgesi
  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında yer almaları önerilmektedir.

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