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Trabzonspor Milan'ın eski golcüsü Lapadula'ya transfer teklifi götürecek!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden bordo mavililer, rotasını İtalya'ya çevirdi. Bu bağlamda Trabzonspor, gündemine Lapadula'yı aldı. Öte yandan Fırtına'nın, Lapadula için teklif yapacağı kaydedildi. İşte transferin ayrıntıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:33
Trabzonspor Milan'ın eski golcüsü Lapadula'ya transfer teklifi götürecek!

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzonspor Milan'ın eski golcüsü Lapadula'ya transfer teklifi götürecek!

Fırtına, sezon başında teklif götürdüğü fakat olumsuz cevap aldığı Lapadula için yeniden harekete geçti.

Trabzonspor Milan'ın eski golcüsü Lapadula'ya transfer teklifi götürecek!

Trabzonspor, o dönem Perulu futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti. Fakat Lapadula, 2 milyon euroya Cagliari'ye transfer olmuştu. Bordo-Mavililer, tecrübeli futbolcu için İtalya ekibine teklif götürecek. Sol ayaklı futbolcunun sözleşmesi 2025'in haziran ayında sona eriyor.

Trabzonspor Milan'ın eski golcüsü Lapadula'ya transfer teklifi götürecek!

PERFORMANSI ÇOK İYİ
Akşam'ın haberine göre Lapadula, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Perulu golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Benevento formasıyla çıktığı 25 maçta 13 gol, 4 asistle performans göstermesinin ardından Cagliari'ye transfer oldu. Bu sezon ise yeni takımıyla Serie B'de çıktığı 19 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı.

Trabzonspor Milan'ın eski golcüsü Lapadula'ya transfer teklifi götürecek!

Tecrübeli futbolcu 2 kez forma giydiği İtalya Kupası'nda ise 1 gol attı. Juventus altyapısından yetişen futbolcu, kariyerinde İtalya dışında sadece bir sezonluk Slovenya ekibi Gorica macerası yaşadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olan futbolcu, bir dönem Milan forması da giydi.

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