Trabzonspor Milan'ın eski golcüsü Lapadula'ya transfer teklifi götürecek!

Tecrübeli futbolcu 2 kez forma giydiği İtalya Kupası'nda ise 1 gol attı. Juventus altyapısından yetişen futbolcu, kariyerinde İtalya dışında sadece bir sezonluk Slovenya ekibi Gorica macerası yaşadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olan futbolcu, bir dönem Milan forması da giydi.