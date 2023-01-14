Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!

Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, bugün sahasında Başakşehir karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de yeni bir sayfa açmak istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'da yaptığı durum değerlendirmesinin ardından bordo- mavililer, Başakşehir karşılaşmasına odaklandı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz devi, seriyi sürdürmek istiyor.

29 PUANIN 18'İ AKYAZI'DA!

Trabzonspor, ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti. Fırtına iç sahadaki iyi gidişatını devam ettirmek istiyor.