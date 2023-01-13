Arda Akbulut Adanaspor’da

Kadroda yer bulmakta zorlanan kaleci Arda Akbulut, Adanaspor'a kiralandı... Birinci Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
Kadroda yer bulmakta zorlanan kaleci Arda Akbulut, Adanaspor'a kiralandı... Birinci Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.