Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı!

Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerde, alınan kötü sonuçların ardından kritik bir toplantı yapıldı. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:02
Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı!

Abdullah Avcı'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantıda takımın durumu masaya yatırıldı.

İşte alınan bazı kararlar: Takım kadrosu içerisinde bulunan tüm oyuncuların performansı ve genel durumu masaya yatırıldı. Avcı, fikirlerini yöneticilerle paylaştı.

Herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması konusu gündeme gelmedi. Ancak teklif gelecek oyunculara yönelik rakamsal tatmin oluşması durumunda değerlendirilmesi yönünde kararlar çıktı.

Toplantıda yöneticiler kendi adlarına teknik direktör Abdullah Avcı da kendi adına, "Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız, transfer konusunda özellikle daha seçici olmalıyız" dedi.

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