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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ayrılık sinyali vermişti. Daha sonra taraftarların desteği üzerine tecrübeli teknik adam 'Mücadeleye devam' dedi. Avcı, Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gelirken başkan Ağaoğlu'dan görüşmeye dair açıklama geldi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:12
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün İstanbul'da bir araya geldiklerini ve bu görüşmede genel bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Son hafta alınan saha sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saha sonuçlarının onları hepimizden fazla üzdüğünü biliyoruz. Göstermiş oldukları destekten dolayı taraftarlarımıza, camiaya minnettarız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak."

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