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Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Bir dönem Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Slovak yıldız Juraj Kucka, ülkesinin basınına konuştu. Juraj Kucka yaptığı açıklamada Trabzonspor'a transfer sürecinden bahsederken, Milan tercihini de itiraf etti. İşte Juraj Kucka'ın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 09:47
Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Slovak orta saha Juraj Kucka, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Kucka, 2015 yılında başlayan Türkiye ile ilgili macerasını anlatarak, "Milan'ın büyük hayranıydım.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Çocukluğumdan beri Milan'da oynamak hayalimdi. Genoa'dayken Türkiye'ye gidiyordum ama herşey bir gecede oldu.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Neredeyse Türkiye'ye gidecekken menajerim beni arayacaklarını söyledi.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Arabama bindim ve Galliani aradı, sonrasında Milan'a gittim.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Türkiye'de daha fazla para kazanabilecekken Milan'a gitmeyi denemek istedim." açıklamasını yaptı.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

"KÖY LİGİ'Nİ BİLE KAZANAMAZDINIZ"
Milan'da oynadığı dönemde Trabzonspor'un kendisini istediğini anlatan Kucka, transfer sürecini şu sözlerle anlattırken dikkat çeken sözler kullandı.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Çek futbolcu "Orası inanılmazdı, tam bir çılgınlıktı.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Şampiyonluk hedefi vardı, kadro da güçlüydü ama oradaki teknik direktörle köy ligini bile kazanamazdınız.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Çünkü her antrenmanda aynı şeyi yapıyorduk" sözlerini kullandı.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Kucka 1,5 yıl kaldığı Türkiye'den ayrılış sürecini ise, "Türkiye'de artık bana güvenmiyorlardı, İtalya'ya dönmek istedim, oranın dilini, futbolunu biliyordum ve Parma'ya imza attım.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

İyi bir karar vermiştim çünkü kariyerimi yeniden canlandırdım" diye konuştu.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Slovak oyuncu Juraj Kucka, Trabzonspor forması giydiği dönemde Rıza Çalımbay, Ünal Karaman ve Ersun Yanal'la çalıştı.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

Kucka 21 maç Rıza Çalımbay'la, 10 maç Ünal Karaman'la ve 7 maçta da Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde forma giydi.

Juraj Kucka'dan Trabzonspor itirafı! "Bir çılgınlıktı"

35 yaşındaki Kucka Süper Lig'de toplam 33 maçta forma giymiş ve 3 gol atıp 8 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

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