Genel kurul toplanıyor

Trabzonspor'un yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak. KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi Salonu'ndaki toplantı saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda görevde bulunan 47. Dönem Yönetim Kurulu'nun, mali ve idari yönden yaptığı çalışmalar üyelerin onayına sunulacak. Gelecek yılın bütçesi için yetki istenecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun toplantıya tam kadro katılması ve Ağaoğlu'nun bir konuşma yaparak üyeleri bilgilendirmesi bekleniyor. Yüksek katılım beklenen genel kurulda üyeler de eleştirilerini ve önerilerini dile getirecekler.