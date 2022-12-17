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Trabzonspor yönetimi gelecek yılın bütçesi için yetki isteyecek

Trabzonspor'da görevde bulunan 47. Dönem Yönetim Kurulu'nun, mali ve idari yönden yaptığı çalışmalar genel kurulun onayına sunulacak ve gelecek yılın bütçesi içinde yetki istenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:51
Trabzonspor yönetimi gelecek yılın bütçesi için yetki isteyecek
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Bordo-mavililerde görevde bulunan 47. Dönem Yönetim Kurulu'nun, mali ve idari yönden yaptığı çalışmalar genel kurulun onayına sunulacak ve gelecek yılın bütçesi içinde yetki istenecek.

Trabzonspor'un Olağan Genel Kurulu, yarın KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi Salonunda yapılacak. Saat 10.00'da başlamasın beklenen olağan genel kurula, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun tam kadro katılması bekleniyor.

Gündem
Genel kurul, yoklama ve açılış ile başlayacak. Daha sonra ise genel kurul divanı oluşturulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla gündem genel kurula sunulacak. Dernek ve bağlı şirketlerin, tüzüğün ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan idari ve mali raporlar okunup görüşülecek. Denetleme Kurulu'nun raporlarının okunup görüşülmesinin ardından 47. Dönem Yönetim Kurulu mali ve idari yönden ibra edilmesi genel kurula katılan üyelerin oyuna sunulacak. Oylamanın ardından hazırlanan bütçeler, kulüp yetkilileri tarafından okunduktan sonra genel kurulun onayına sunulacak. Genel kurulda, üye aidatlarını 2 yıl üst üste ödemeyen üyelerin, üyelikten çıkarılması işleminin genel kurula sunularak karara bağlanmasının ardından dilek ve temennilerin ardından genel kurulun son bulması bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp tüzüğünün 29. maddesi gereğince her yılın 20 Kasım ile 20 Aralık tarihleri arasında yapılması gereken olağan genel kurula, üyelik hakkı bulunanlar, aidat borcu olmayanlar ve asıl üyelikte 3 tam yılın doldurmuş üyeler katılabilecek.

Genel kurulda, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun güncel konuların yanı sıra mali tablo hakkında konuşması bekleniyor.

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