Haberler Trabzonspor Avcı: 25 ayda rekorları kırdık

Avcı: 25 ayda rekorları kırdık

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği futbol söyleşilerine katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Avcı: 25 ayda rekorları kırdık

Moderatör Lale Orta'nın 'Trabzonspor geçtiğimiz sezona kıyasla bu sezon daha geride kaldı. Bunun sebebi nedir?' sorusuna Avcı, "Kendi sahamızda 32 maç yenilmemiş bir takımız. Kendi sahamızda 25 ayda tüm rekorları kırdık. Gidenler oldu, sakatlananlar oldu. İlk 11'in içinde 7 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık ama yarış hiçbir zaman bitmiyor. Her kulvarın içinde yine varız" yanıtını verdi.

MESSİ EN İYİSİ!
Avcı, öğrencilerin yönelttiği 'Messi mi-Ronaldo mu?' sorusuna, "Messi", 'Dünya Kupası'nda favoriniz hangi takım?' sorusuna ise "Fransa" şeklinde cevap verdi.

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