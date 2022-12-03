Zaaflar gideriliyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, kampta geçen ay yapılan swot analizine uygun olarak zaafların kapatılmasına yönelik çalışmalara hız verdi. Orta sahada topa daha çok hakim olmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı hem bu yönde hem de arkadan oyun kurma ve isabetli orta yüzdesini artırmaya yönelik antrenmanlar yaptırıyor. Avcı, çalışmalar sırasında sık sık uyarılarda bulunarak, "Zaaflarımızı gidereceğiz. Eksiklerimize çalışacağız ve artılarımız her zaman daha fazla olacak. Oyunda genişlik sağlayacağız. Kanatları daha etkin kullanacağız" diyor...