Aboubakar iddiası

Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, ara transferde ayrılan olursa bir forvet almayı planlıyor... Listede Ukraynalı Artem Dovbyk ilk sırada yer alıyor... Arap basını, Al-Nassr'ın takım bulmasını istediğini yazdığı Vincent Aboubakar'ı da bordo- mavili takım ile ilişkilendiriyor... Ancak Kamerunlu golcü Trabzonspor ile ilişkisi şu an sadece 'iddia' düzeyinde...
Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, ara transferde ayrılan olursa bir forvet almayı planlıyor... Listede Ukraynalı Artem Dovbyk ilk sırada yer alıyor... Arap basını, Al-Nassr'ın takım bulmasını istediğini yazdığı Vincent Aboubakar'ı da bordo- mavili takım ile ilişkilendiriyor... Ancak Kamerunlu golcü Trabzonspor ile ilişkisi şu an sadece 'iddia' düzeyinde...