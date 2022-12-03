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Aboubakar iddiası

Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, ara transferde ayrılan olursa bir forvet almayı planlıyor... Listede Ukraynalı Artem Dovbyk ilk sırada yer alıyor... Arap basını, Al-Nassr'ın takım bulmasını istediğini yazdığı Vincent Aboubakar'ı da bordo- mavili takım ile ilişkilendiriyor... Ancak Kamerunlu golcü Trabzonspor ile ilişkisi şu an sadece 'iddia' düzeyinde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Aboubakar iddiası
Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, ara transferde ayrılan olursa bir forvet almayı planlıyor... Listede Ukraynalı Artem Dovbyk ilk sırada yer alıyor... Arap basını, Al-Nassr'ın takım bulmasını istediğini yazdığı Vincent Aboubakar'ı da bordo- mavili takım ile ilişkilendiriyor... Ancak Kamerunlu golcü Trabzonspor ile ilişkisi şu an sadece 'iddia' düzeyinde...
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