Edin Visca: Yine kutlama yapacağız

Hatayspor ile ligin ikinci haftasında oynanan maçta humerus kemiği kırılan Visca o anları şöyle anlattı: Yere düştüğümde kırık olduğunu fark ettim. Maçtan sonra hemen doktora kaç ay sonra geri dönebileceğimi sordum. Biliyorsunuz ben idman ve maç kaçırmayı hiç sevmiyorum. Dört ay dedi. Ben inşallah 3 aya dönerim dedim. 3.5 aya hazır oldum. Tüm Türkiye'den destek mesajları geldi. Herkese, taraftarlara teşekkür ederim" dedi.
Fenerbahçe derbisinde sahada olacağını belirten Edin sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha 4 hafta var. Oynayacağımı düşünüyorum. Önemli maç çünkü rakibimiz. Bu maçlara 6 puanlık maç gözüyle bakıyoruz. Geçen sene güzel bir hikaye yazdık. Liderle fark 6 puan. Daha 23 maç var. Taraftarla birlikte herkesi yenebiliriz. En büyük aday biziz. İnanıyorum ki geçen yılki gibi kupayı kaldırıp, kutlamayı yapacağız."