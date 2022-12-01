Haberler Trabzonspor Edin Visca: Yine kutlama yapacağız

Edin Visca: Yine kutlama yapacağız

Geçen sezon beraber çok güzel bir hikaye yazdık. Bu sene de şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Taraftarın desteğiyle yine kupayı kaldırıp, kutlama yapacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Edin Visca: Yine kutlama yapacağız
Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli oyuncu, sakatlığını tamamen atlattığını belirterek, "Kariyerimde ilk kez böyle bir sakatlık yaşadım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Son 4 haftadır idman yapıyorum. Yavaş yavaş ilk maç için hazırlanmaya başladım. Formamı, taraftarları, oynamayı özledim. Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum" diye konuştu.
Hatayspor ile ligin ikinci haftasında oynanan maçta humerus kemiği kırılan Visca o anları şöyle anlattı: Yere düştüğümde kırık olduğunu fark ettim. Maçtan sonra hemen doktora kaç ay sonra geri dönebileceğimi sordum. Biliyorsunuz ben idman ve maç kaçırmayı hiç sevmiyorum. Dört ay dedi. Ben inşallah 3 aya dönerim dedim. 3.5 aya hazır oldum. Tüm Türkiye'den destek mesajları geldi. Herkese, taraftarlara teşekkür ederim" dedi.
Fenerbahçe derbisinde sahada olacağını belirten Edin sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha 4 hafta var. Oynayacağımı düşünüyorum. Önemli maç çünkü rakibimiz. Bu maçlara 6 puanlık maç gözüyle bakıyoruz. Geçen sene güzel bir hikaye yazdık. Liderle fark 6 puan. Daha 23 maç var. Taraftarla birlikte herkesi yenebiliriz. En büyük aday biziz. İnanıyorum ki geçen yılki gibi kupayı kaldırıp, kutlamayı yapacağız."

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