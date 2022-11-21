Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı TFF'nin UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan yüz yüze eğitim programının açılış konuşmasını yapan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, antrenör eğitiminde yapılan yenilikleri anlattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın konuk olduğu sohbet toplantısında deneyimli teknik adam, antrenör-oyuncu iletişimi başlıklı oturumda kariyerinden örnekler vererek, iletişim konusunda felsefesini ve uygulamalarını anlattı.

Avcı, yaklaşık 2 saat süren toplantıda antrenör adaylarının sorularını cevaplarken, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, programının sonunda Avcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Eğitim programında Oğuz Çetin, ''Gerçek Temelli'', ''Akıcı Oyun İçinde'' ve ''Aday Antrenör Odaklı'' olmak üzere üç temel prensip etrafında oluşturulan yeni metodoloji ile gerçekleştirilen eğitimlerin başarılı sonuç verdiğine dikkati çekti.

Çetin, futbolun dinamik yapısına kolay uyum sağlayan, sürekli kendini yenileyen, tüm çağdaş gelişim enstrümanlarından faydalanan bir antrenör profili oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Üçü teorik eğitimler, ikisi saha uygulamaları, biri ise bitirme projesi olmak üzere toplam 6 yüz yüze eğitim modülünden oluşan UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na 24 aday antrenör katılıyor.