Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Son şampiyon Trabzonspor, ocak transfer sezonunda bombayı patlatacak.
Son şampiyon Trabzonspor, ocak transfer sezonunda bombayı patlatacak.
Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, Alanyasporlu Efecan Karaca'yı çok istediği biliniyordu.
Trabzonspor, Efecan için daha önce 2 kez görüşmüştü.
Fırtına, Milli oyuncu için ilk 3 girişimden olumlu sonuç alamadı.
Trabzonspor bu kez, Efecan transferini noktalamak istiyor.
Karadeniz temsilcisinin Efecan'ı istemesinin önemli bir nedeni var.
AVCI'NIN SİSTEMİNE UYUYOR
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, Efecan'ı özellikle istiyor.
Tecrübeli teknik adam, Efecan'ı kanatlarda değerlendirecek.
Öte yandan tercih edilmesi halinde, forvet arkasında da değerlendirebilir.
Hatta forvet hattında sakatlık yaşanması halinde, Efecan'ın santrfor oynayabilme özelliği de var.
Adeta 'joker' olması, Avcı için Efecan'ı cezbedici kılıyor.
Efecan'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
MÜJDE GELDİ
Alanyaspor'un bu defa yüksek bir rakam istemeyeceği ve transferin önünün açık olduğu kaydedildi.
Yıldız isim 2013'ten bu yana Alanyaspor forması giyiyor. 315 karşılaşmaya çıktı.
Efecan'ın transfermarkt değeri 1.5 milyon euro.