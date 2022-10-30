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Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, ara transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Son şampiyon, Alanyaspor'da forma giyen Milli futbolcu Efecan Karaca için 3. operasyonunu düzenleyecek. Öte yandan Akdeniz temsilcisi, bu transfere dair iyi bir tutum sergileyecek. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:38
Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Son şampiyon Trabzonspor, ocak transfer sezonunda bombayı patlatacak.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, Alanyasporlu Efecan Karaca'yı çok istediği biliniyordu.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Trabzonspor, Efecan için daha önce 2 kez görüşmüştü.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Fırtına, Milli oyuncu için ilk 3 girişimden olumlu sonuç alamadı.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Trabzonspor bu kez, Efecan transferini noktalamak istiyor.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Karadeniz temsilcisinin Efecan'ı istemesinin önemli bir nedeni var.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

AVCI'NIN SİSTEMİNE UYUYOR
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, Efecan'ı özellikle istiyor.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Tecrübeli teknik adam, Efecan'ı kanatlarda değerlendirecek.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Öte yandan tercih edilmesi halinde, forvet arkasında da değerlendirebilir.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Hatta forvet hattında sakatlık yaşanması halinde, Efecan'ın santrfor oynayabilme özelliği de var.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Adeta 'joker' olması, Avcı için Efecan'ı cezbedici kılıyor.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Efecan'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

MÜJDE GELDİ
Alanyaspor'un bu defa yüksek bir rakam istemeyeceği ve transferin önünün açık olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Yıldız isim 2013'ten bu yana Alanyaspor forması giyiyor. 315 karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca transferi atağı! Alanyaspor'dan müjde

Efecan'ın transfermarkt değeri 1.5 milyon euro.

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