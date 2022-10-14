Haberler Trabzonspor Trabzonspor Monaco maçında 15 yıl sonra bir ilki başardı

Trabzonspor Monaco maçında 15 yıl sonra bir ilki başardı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco'yu evinde ağırlarken, Fransız temsilcisini 4-0 gibi farklı bir skorla devirdi. Bu skor sonrası Trabzonspor, 15 yıl sonra bir ilki başarmış oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 13:52
Trabzonspor Monaco maçında 15 yıl sonra bir ilki başardı
UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fransa'nın Monaco takımını 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa da, 15 yıl sonra en farklı galibiyetini elde etti. Abdullah Avcı ise bordo-mavililerin başında Avrupa da ikinci galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Monaco ile karşılaşan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 145 karşılaşma oynadı. Söz konusu maçlarda 52 galibiyet, 37 beraberlik, 56 yenilgi aldı.

UEFA'da galibiyetlerde öne geçti
Trabzonspor, Monaco takımı ile oynadığı maçla birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. maçına çıktı. Sahadan rakibi karşısında 4-0'lık sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, galibiyet sayısında da öne geçti. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 91 maçın 35'nde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 34 maçta ise yenildi. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 125 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 126 gol gördü.

15 yıl sonra gelen en farklı galibiyet
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 145 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, evinde ağırladığı Fransız ekibi karşısında ise sahadan 4-0'lık sonuçla ayrılarak 15 yıl sonra Avrupa'daki en farklı galibiyetini almış oldu.

Avcı, ikinci galibiyetini aldı
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 10 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi grup ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2, ikinci maçta Sirbistan'ın Kızılyıldız takımını sahasında 2-1 mağlup etti. Üçüncü maçta ise deplasmanda Fransa'nın Monaco takımı karşısında 3-1 mağup olah bordo-mavililer evinde ise rakibini 4-0 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, Avcı döneminde ikinci galibiyetini aldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe'nin yeni yeri şaşırttı...
Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım: "Bir vazgeçememe hali... İkisi de insana iyi hissettirir"
Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa Ligi'nde haftanın golü Enis Bardhi'den!
Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." Genesio'dan F.Bahçe maçı sözleri! "Liderlik için..." 13:47
Avrupa Ligi'nde haftanın golü Enis Bardhi'den! Avrupa Ligi'nde haftanın golü Enis Bardhi'den! 13:33
G.Saray'dan Kayseri'ye büyük üstünlük! G.Saray'dan Kayseri'ye büyük üstünlük! 13:10
Hatayspor Fatih Karagümrük maçı öncesi taktik çalıştı Hatayspor Fatih Karagümrük maçı öncesi taktik çalıştı 13:05
Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! 12:46
Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu Sacha Boey bombası! Bonservisi belli oldu 12:41
Daha Eski
Göztepe Ankersen'den Süper Lig açıklaması Göztepe Ankersen'den Süper Lig açıklaması 12:33
G.Saray yönetimi Seba ve Sami Yen'i kabri başında andı G.Saray yönetimi Seba ve Sami Yen'i kabri başında andı 12:29
Çimşir'den derbi yorumu! "Problemler yaşayabilir" Çimşir'den derbi yorumu! "Problemler yaşayabilir" 12:19
Uğurcan en iyiye aday gösterildi! Uğurcan en iyiye aday gösterildi! 12:16
Marko Guduric: Taraftarımızı çok özledim Marko Guduric: Taraftarımızı çok özledim 12:15
F.Bahçe'nin galibiyeti G. Kıbrıs basınında! F.Bahçe'nin galibiyeti G. Kıbrıs basınında! 12:14