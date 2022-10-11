Skandal karar

44. dakikada Trabzonsporlular isyan etti. Hamsik'in müthiş pasıyla hereketlenen Trezeguet, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Konuk ekibin eldiveni, kayarak geldi ve diziyle Mısırlı sol kahadın ayağına çarptı. Trezeguet yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek korner kararı verirken, Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itiraz etti. Ancak VAR ile görüşüp görüşmediği anlaşılmayan Göçek, korner kararından vazgeçmedi. Taraftarlar da sosyal medyada 'Buz gibi penaltıydı' yorumları yağdırdı.

2014'TEN SONRA 0-0

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de Mart 2014'ten bu yana ilk kez 0-0 berabere kaldı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, etkili savunması ve kaleci Ertuğrul'un kurtarışları ile bordo- mavililere geçit vermedi.