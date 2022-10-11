Haberler Trabzonspor Skandal karar

Skandal karar

Ertuğrul, Trezeguet’yi diziyle indirdi, hakem Göçek ‘Korner’ dedi. Taraftar isyan etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Skandal karar

44. dakikada Trabzonsporlular isyan etti. Hamsik'in müthiş pasıyla hereketlenen Trezeguet, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Konuk ekibin eldiveni, kayarak geldi ve diziyle Mısırlı sol kahadın ayağına çarptı. Trezeguet yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek korner kararı verirken, Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itiraz etti. Ancak VAR ile görüşüp görüşmediği anlaşılmayan Göçek, korner kararından vazgeçmedi. Taraftarlar da sosyal medyada 'Buz gibi penaltıydı' yorumları yağdırdı.

2014'TEN SONRA 0-0

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de Mart 2014'ten bu yana ilk kez 0-0 berabere kaldı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, etkili savunması ve kaleci Ertuğrul'un kurtarışları ile bordo- mavililere geçit vermedi.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Prens Selman Süper Lig'in yıldızına servet ödeyecek! Türk futbol tarihine geçecek o transfer...
Türk deri ustası Volkan Yılmaz dünyaca ünlü markalara ait çantaların gerçek yüzünü ortaya koydu
Açık ara Enner Valencia! Tek başına Galatasaray'dan fazla
Ismael'den flaş taktik kararı! Trabzonspor derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: Sabun köpüğü gibi
Avcı: Kalitemize yakışmadı
Uzman Öğretmenlik başvuru sonucu sorgula
İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ekim 2022
Canlı altın fiyatları (11 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teknik adamla yollarını ayırdılar! Teknik adamla yollarını ayırdılar! 01:27
Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... 00:41
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:39
Her şey var kazanan yok! Muriqi... Her şey var kazanan yok! Muriqi... 00:38
Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! 00:38
F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi 00:37
Daha Eski
Avcı: Kalitemize yakışmadı Avcı: Kalitemize yakışmadı 00:31
Trabzon'da gol sesi çıkmadı! Trabzon'da gol sesi çıkmadı! 00:31
9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:31
Yiğido'nun hasreti sona erdi! Yiğido'nun hasreti sona erdi! 00:31
İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde 00:30
'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 00:30