Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

3'TE 3 PEŞİNDE

Ligde son iki maçta Gaziantep FK'yı 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazanacak.