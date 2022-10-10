Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Sahasında 28 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer bugün de yenilmezse 26 yıl önceki serisini geçecek...
Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fırtına, sonrasındaki 580 günlük sürede hiç yenilgi yaşamadı.
2020-21 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
AKYAZI'DAN ÇIKIŞ YOK
Şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç kaybetmedi.
19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon da ligde taraftarı önünde çıktığı 3 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.
18 galibiyet+10 beraberlik ile 28 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Trabzonspor, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında da iç sahada üst üste 28 maç mağlup olmadan 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.
90 MAÇLA REKOR ONDA
Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait.
Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981- 1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı. Söz konusu karşılaşmaların 70'ini kazanan Trabzonspor, 20'sinde berabere kaldı.
3'TE 3 PEŞİNDE
Ligde son iki maçta Gaziantep FK'yı 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazanacak.
4 EKSİK VAR
Fırtına'da sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da Tarkan Serbest ile Fode Koita sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar.
PAŞA'DAN 5'TE 4
Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Hatay (1-0), Antalyaspor (2-0), Ümraniye (2-1) ve Gaziantep FK'yı (1-0) yenen İstanbul ekibi, Galatasaray'a ise deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
3 KİŞİ SINIRDA
3'er sarı kartı olan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, bugün de kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde yer alamayacak.
TRABZONSPOR KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, HÜSEYİN, HUGO, EREN, GBAMİN, HAMSİK, BAKASETAS, BARDHİ, TREZEGUET, MAXİ GOMEZ
KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TİRPAN, FALL, HAJRADİNOVİC, EYSSERİC, CELİNA, BAHOKEN