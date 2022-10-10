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Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Son dakika Trabzonspor Kasımpaşa maçı haberleri: Spor toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp rakibini mağlup etmek istiyor. İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Sahasında 28 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer bugün de yenilmezse 26 yıl önceki serisini geçecek...

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fırtına, sonrasındaki 580 günlük sürede hiç yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

2020-21 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

AKYAZI'DAN ÇIKIŞ YOK

Şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç kaybetmedi.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon da ligde taraftarı önünde çıktığı 3 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

18 galibiyet+10 beraberlik ile 28 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında da iç sahada üst üste 28 maç mağlup olmadan 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

90 MAÇLA REKOR ONDA

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981- 1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı. Söz konusu karşılaşmaların 70'ini kazanan Trabzonspor, 20'sinde berabere kaldı.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

3'TE 3 PEŞİNDE

Ligde son iki maçta Gaziantep FK'yı 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazanacak.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

4 EKSİK VAR

Fırtına'da sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da Tarkan Serbest ile Fode Koita sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

PAŞA'DAN 5'TE 4

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Hatay (1-0), Antalyaspor (2-0), Ümraniye (2-1) ve Gaziantep FK'yı (1-0) yenen İstanbul ekibi, Galatasaray'a ise deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

3 KİŞİ SINIRDA

3'er sarı kartı olan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, bugün de kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde yer alamayacak.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, HÜSEYİN, HUGO, EREN, GBAMİN, HAMSİK, BAKASETAS, BARDHİ, TREZEGUET, MAXİ GOMEZ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TİRPAN, FALL, HAJRADİNOVİC, EYSSERİC, CELİNA, BAHOKEN

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