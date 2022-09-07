Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ferencvaros maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenledi.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Kaliteli bir kadroya sahibiz. Yarın iyi bir başlangıç yaparak buradan dönmek istiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak"

"Birtakım değişiklikler oyuncu profiline göre yapılabiliyor. Antalyaspor maçı harici kaybetmeden ilerliyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız, iyi bir kadromuz var ve yaşadığımız talihsiz sakatlıklar var. Joker bir oyuncu olan Dorukhan'ı kaybettik"

"Ligi iyi tanıyan bir teknik ekip, tecrübeli oyuncular, hedefe kitlenmek... Bunun karşılığını aldık. Yeni transferler var. Bu sene itibarıyla daha iyi oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum"

"Yaşadığımız talihsizlikler var. Geçen hafta cebimizdeki bir jokeri kaybettik Dorukhan'ı. Sezonu kapattı. Ondan önce Edin'i kaybettik, geçen senenin sonunda Bruno'yu kaybettik. Ama ona rağmen oyun kalitesini arttırarak devam ediyoruz. Zor bir maç, bu seviyede her maç zordur. En iyisini yapıp Trabzonspor'un buradan çıkma kalitesi vardır."