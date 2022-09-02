Haberler Trabzonspor ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler görev yapacak. Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas maçta görev alabilecek. Sakatlığı devam eden Uğurcan Çakır yerine Muhammet Taha Tepe görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 15:00
ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

📺 Ümraniyespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📌SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Hangikredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: S. KIRINTILI, S. GÖKSU, ALLYSON, SACKEY, GLUMAC, LENJANI, MRSIC, OĞUZ, AVOUNOU, METEHAN, BETTAIEB

TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, HAMSIK, BARDHI, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Bordo mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan kadroda yer almayacak. Kafileye ayrıca genç oyunculardan Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli dahil edilmedi.

UMUT BOZOK VE NACİ ÜNÜVAR KADRODA!

Takım kaptanı Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması beklenirken, genç kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da Ümraniyespor maçı kafilesinde yer aldı. Trabzonspor'un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar, yeni takımlarıyla birlikte ilk kez deplasman kafilesine katıldı.

TRABZONSPOR'DA YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ!

Süper Kupa final maçı olan Demir Grup Sivasspor müsabakasında sakatlanan ve 4'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Marek Hamsik, iyileşerek haftalar sonra takım kafilesine dâhil edildi. Sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da Ümraniyespor kadrosunda yer alacak.




GOMEZ'İN FORMASI GÖTÜRÜLDÜ

Trabzonspor'un flaş transferi Maxi Gomez'in İstanbul'da sözleşme imzalayıp lisans işlemleri tamamlanmasının ardından oynanacak maçta forma giyme ihtimali üzerine, oyuncu için hazırlanan 30 numaralı forma kafileyle birlikte İstanbul'a götürüldü.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Yusuf Yazıcı Süper Lig’e geri dönüyor! Sezon sonuna kadar kiralandı işte yeni takımı…
Yıldızlar boşta kaldı: Listede kimler yok ki!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Karar verildi! İşte gidecek isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı!
Yusuf Yazıcı İstanbul'da! İşte ilk sözleri
DOLAR NE KADAR OLDU? 2 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ALES/3 NE ZAMAN? - ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022
YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 14:59
Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! 14:34
Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı! Weghorst... Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı! Weghorst... 14:25
Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı! Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı! 14:01
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 13:44
Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! 13:15
Daha Eski
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 12:04
Karar verildi! İşte gidecek isim Karar verildi! İşte gidecek isim 11:47
G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu 11:30
West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? 11:03
Yüzmede Batuhan Filiz'den büyük başarı! Yüzmede Batuhan Filiz'den büyük başarı! 11:03
Nadal ABD Açık'ta üçüncü turda Nadal ABD Açık'ta üçüncü turda 11:01